Сауль Альварес хочет встретиться с чемпионом мира по версии IBF Калебом Плантом

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес, владевший в прошлом титулами в нескольких весовых категориях, хочет провести поединок с чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе Калебом Плантом. Об этом на своей странице в «Твиттере» рассказал обозреватель Майк Коппинджер.

Инсайдер подчеркнул, что у Канело сейчас будет множество предложений от различных промоутеров, и добавил, что мексиканец совершенно точно прекратил отношения с промоутерской компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy.

Напомним, Сауль последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе. Что касается Планта, то он последний поединок провёл в феврале 2020 года. Тогда он нокаутировал Винсента Файгенбутца.