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Керефов победил Гаджиева на турнире ACA 113 и защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе

Керефов победил Гаджиева на турнире ACA 113 и защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 113, в главном событии которого встретились чемпион лиги в наилегчайшем весе Азамат Керефов и Курбан Гаджиев. По итогам схватки Керефов одержал победу и впервые успешно провёл защиту титула. Азамат провёл четырнадцатый поединок и сохранил идеальный послужной список.

В соглавном событии турнира встретились Шамиль Шахбулатов и Уолтер Перейра. Россиянин нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Отметим, что в ходе турнира в лиге официально анонсировали титульную схватку на турнире ACA 116. Звание чемпиона в полулёгком весе оспорят возрастной россиянин Марат Балаев и чемпион лиги Фелипе Фроес. Проведение ACA 116 запланировано на 18 декабря.

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