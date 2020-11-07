В UFC показали постер к бою Махачев — дос Аньос

Пресс-служба UFC на странице промоушена в «Инстаграме» опубликовала постер к турниру UFC Fight Night 182, главным событием которого станет встреча Ислама Махачева и экс-чемпиона лиги Рафаэля дос Аньоса. На постере крупным планом изображены лица россиянина и бразильца.

Подпись к посту гласит: «Лёгкая весовая категория становится всё лучше и лучше».

Соответствующая запись доступна на странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, Махачев и дос Аньос должны были встретиться на турнире UFC 254 24 октября. Но у бразильца был диагностирован коронавирус, вследствие чего схватку пришлось перенести на 14 ноября. Ислам проведёт первый бой с сентября 2019 года. Более года назад на турнире в Абу-Даби он справился с Дэви Рамосом.