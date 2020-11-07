Орловский с Босером и другие провели дуэли взглядов перед турниром UFC Fight Night 181

В ночь с 7 на 8 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В его главном событии встретятся экс-претенденты на титул Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос. Схватка пройдёт в полутяжёлом весе. В соглавном событии силам померятся экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Андрей Орловский и канадский боец Таннер Босер.

В преддверии поединков все участники шоу провели официальные церемонии взвешивания и дуэли взглядов. Соответствующие видеоролики доступны на «Чемпионате».

Напомним, уже через неделю в Лас-Вегасе пройдёт ещё один турнир UFC. Его главным событием станет схватка в лёгком весе. Экс-чемпион лиги в лёгком дивизионе Рафаэль дос Аньос померится силами с Исламом Махачевым.