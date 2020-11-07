UFC Вегас 13. Полный кард турнира

В ночь с 7 на 8 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 13. В его главном событии встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра.

В ходе шоу в октагон также выйдут экс-чемпион промоушена в тяжёлом весе Андрей Орловский, представитель Молдавии Александр Романов и грузинский боец Гига Чикадзе. Ниже представлен полный кард турнира

UFC Вегас 13

Основной кард:

Тиаго Сантос — Гловер Тейшейра

Андрей Орловский — Таннер Босер

Раони Барселос — Халид Таха

Иан Хейниш — Брендон Аллен

Клаудиа Гаделья — Сяонань Юнь

Предварительный кард:

Тревин Джайлз — Бевон Льюис

Гига Чикадзе — Джейми Симмонс

Александр Романов — Маркос Рожерио да Лима

Даррен Элкинс — Луис Эдуардо Гаррагори

Макс Гриффин — Рамиз Брахимадж

Густаво Лопес — Энтони Бирчак.