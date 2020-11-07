Тяжеловес Спивак выступит на последнем в году номерном турнире UFC

Молдавский боец UFC, тяжеловес Сергей Спивак выступит на турнире UFC 256, проведение которого запланировано на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет последнее номерное шоу промоушена в 2020 году. Соперником Спивака станет дебютант лиги, победитель турнира претендентов Даны Уайта Джаред Вандераа, сообщает MMA Fighting.
Спивак в предыдущем поединке в UFC победил единогласным решением судей Карлоса Фелипе. Всего в лиге он провёл 4 встречи, дважды победив, и дважды проиграв.
Что касается Вандераа, то он получил контракт с UFC после предыдущего турнира претендентов, там он уже в первом раунде техническим нокаутом остановил Харри Хансакера.
Напомним, что на турнире UFC 256 выступит и Пётр Ян. Россиянин проведёт первую защиту титула. Его соперником станет Альджамейн Стерлинг.
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