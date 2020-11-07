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Челохсаев встретится с Долголевцем на турнире серии KOld Wars II в Минске

Челохсаев встретится с Долголевцем на турнире серии KOld Wars II в Минске
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

10 ноября в Минске пройдёт вечер профессионального бокса серии KOld Wars II, организованный промоутерской компанией Siesta Boxing. В его главном событии встретятся Георгий Челохсаев и перспективный беларус Евгений Долголевец.

Это будет первый поединок Челохсаева после противоречивой победы Георгия в противостоянии с Айком Шахназаряном.

Всего в карде шоу выступят 5 пар боксёров. Зрители станут свидетелями женского поединка, в котором представительница России Юлия Куценко померится силами с иранкой Тиной Ахундтабармазандарани.

Кард турнира KOld Wars II. 10 ноября

Георгий Челохсаев vs Евгений Долголевец
Юлия Куценко vs Пуне «Тина» Ахундтабармазандарани
Тимур Сакулин vs Вадим Новопашин
Саджад Мехраби vs Павел Шелест
Левай Смит vs Андрей Нурчинский.

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