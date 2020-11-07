Назван предполагаемый соперник для следующего боя Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести поединок с Бозигитом Атаевым. Об этом сообщил в своём «инстаграме» известный российский журналист Азамат Бостанов, являющийся менеджером российского бойца Магомеда Исмаилова.
«Предложил Бозигиту Атаеву провести бой с Александром Емельяненко. Как вам такой поединок?» — написал в своём «инстаграме» Азамат Бостанов.
Напомним, последний поединок 39-летний Александр Емельяненко провёл в Сочи 24 июля и уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Невзирая на статус явного фаворита, Емельяненко проиграл досрочно. Не так давно Александр критиковал Магомеда за тактику, выбранную в той встрече.
Бозигит Атаев последние годы выступал в лиге PFL. На его счету 26 поединков в ММА, в которых он одержал 20 побед и пять раз потерпел поражение. Один поединок завершился ничейным исходом.
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