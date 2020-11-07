Ян — Стерлингу: уложу тебя спать 12 декабря

Российский боец, чемпион UFC Пётр Ян ответил на заявление Алджэмейна Стерлинга, что он нокаутирует россиянина в поединке 12 декабря.



«Твой „высокий темп“ никого, кроме тебя самотго, не сломит. Твои удары недостаточно точны или недостаточно сильны. Когда я ударб тебя, тебе будет больно. Когда иы потянешься к моим ногам, останешься лежать и загорать, как Аскрен.



Иди, снова надень свою маску и заткнись.



Почему тебя так сильно волнует, что я о тебе думаю? Перестань рассказывать людям то, что я знаю. Всё, что я знаю — то, что я уложу тебя спать 12 декабря», — написал Пётр Ян в ответ на серию твитов Алджэмейна Стерлинга в своём «твиттере».

Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения.

