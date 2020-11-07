Евлоев проведёт бой с Ландвером 5 декабря
Российский боец UFC Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок с американским бойцом Нейтом Ландвером, сообщает MMA DNA. Бой пройдёт на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 5 декабря.
26-летний Мовсар Евлоев провёл 13 поединков в профессиональных ММА, не потерпев ни одного поражения. В UFC Евлоев провёл три боя, в которых одержал три победы. Последний бой Евлоев провёл 26 июля 2020 года в Абу-Даби и победил британца Майка Гранди.
Нейт Ландвер провел два поединка в UFC, уступив нокаутом Герберту Бернсу и победив единогласным решением Даррена Элкинса.
Нейт Ландвер вызывал Евлоева на поединок ещё в мае, при этом назвав его «Масвором Инвеловым из Ингушетии». В ответ Евлоев сравнил Ландвера с Тирионом Ланнистером.
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