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Евлоев проведёт бой с Ландвером 5 декабря

Евлоев проведёт бой с Ландвером 5 декабря
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок с американским бойцом Нейтом Ландвером, сообщает MMA DNA. Бой пройдёт на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 5 декабря.

26-летний Мовсар Евлоев провёл 13 поединков в профессиональных ММА, не потерпев ни одного поражения. В UFC Евлоев провёл три боя, в которых одержал три победы. Последний бой Евлоев провёл 26 июля 2020 года в Абу-Даби и победил британца Майка Гранди.

Нейт Ландвер провел два поединка в UFC, уступив нокаутом Герберту Бернсу и победив единогласным решением Даррена Элкинса.

Нейт Ландвер вызывал Евлоева на поединок ещё в мае, при этом назвав его «Масвором Инвеловым из Ингушетии». В ответ Евлоев сравнил Ландвера с Тирионом Ланнистером.

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