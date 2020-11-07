95% читателей «Чемпионата» считают, что Хабиб не заслужил звания Героя России

Депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину присвоить звание Героя Российской Федерации чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



На «Чемпионате» проходил опрос на тему «Поддерживаете ли вы идею присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России?».



58 процентов читателей считают, что в действиях Хабиба нет героизма, достойного этой награды. Ещё 37 процентов читателей проголосовали за то, что Хабиб должен получить звание заслуженного мастера спорта. Наконец, только пять процентов читателей считают, что Нурмагомедов достоин звания Героя России.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.



Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

Поддерживаете ли вы идею присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России?