Сергей Харитонов нокаутировал Оли Томпсона на турнире в Дубае
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал победу над британским спортсменом Оли Томпсоном. Поединок проходил в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA.
Бой был завершён в первом раунде — Харитонов нокаутировал своего соперника.
Предыдущий бой Харитонова проходил в рамках вечера бокса 11 сентября. Его противником был экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс. Для Харитонова этот поединок стал дебютом в боксе, при этом он одержал победу.
Оли Томпсон — британский стронгмен, обладатель титула «Сильнейший мужчина Великобритании». Он был чемпионом UCMMA, выступал в UFC, KSW и Bellator. Это поражение стало 13-м в профессиональной карьере Томпсона.
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