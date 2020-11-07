Сергей Харитонов нокаутировал Оли Томпсона на турнире в Дубае

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал победу над британским спортсменом Оли Томпсоном. Поединок проходил в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA.



Бой был завершён в первом раунде — Харитонов нокаутировал своего соперника.



Предыдущий бой Харитонова проходил в рамках вечера бокса 11 сентября. Его противником был экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс. Для Харитонова этот поединок стал дебютом в боксе, при этом он одержал победу.



Оли Томпсон — британский стронгмен, обладатель титула «Сильнейший мужчина Великобритании». Он был чемпионом UCMMA, выступал в UFC, KSW и Bellator. Это поражение стало 13-м в профессиональной карьере Томпсона.