Тищенко одержал восьмую победу на профессиональном ринге и завоевал титул WBO European

Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Европы Евгений Тищенко одержал победу над британцем Джоном Маккаллумом в поединке за титул WBO European в первом тяжёлом весе. Бой прошёл в Екатеринбурге в субботу, 7 ноября.
«На самом деле не ожидал, что так быстро выйду на ринг и что так быстро всё закончится. Вообще не взвинчивал темп, растягивал на более длительную дистанцию, не всё получалось. По видеозаписям я так и не понял, в каком стиле будет боксировать Джон. Была задача прочувствовать, посмотреть и уже с четвёртого, пятого раунда начинать активные действия, но получилось так, как получилось. WBO European у меня, двигаемся дальше. Думаю, что рядом хорошие и большие бои.
Возможно, Маккаллум мог ещё боксировать, но он особо не торопился, а ждал, пока бой остановят, чтобы потом возмутиться. Это очень странное поведение. Но могу сказать, что я бы дожал его в любом случае. Если я попал хорошо во втором раунде, то потом у меня была бы ещё возможность попасть в него», — цитирует Тищенко официальный сайт Федерации бокса России.
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