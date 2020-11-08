Макгрегор по ошибке на час сместил Хабиба с первой строчки рейтинга Pound-for-Pound
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор по ошибке возглавил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемый Pound-for-Pound.
Спустя некоторое время рейтинг был обновлён, и Хабиб Нурмагомедов вернулся на первую строчку. Рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории публикуется на сайте UFC. В пресс-службе промоушена никак не прокомментировали данную ошибку.
Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил о завершении карьеры. Президент лиги Дана Уайт в своём посте в «Инстаграме» назвал россиянина величайшим в истории. Ту же позицию выразила и пресс-служба UFC в социальной сети.
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