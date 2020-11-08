Боец UFC пропустит турнир Fight Night 182 из-за разрыва артерии и большой кровопотери

31-летний американский боец UFC Брайан Барберена был экстренно прооперирован и пропустит турнир UFC Fight Night 182, главным поединком которого станет противостояниe Ислама Махачева с Рафаэлем дос Аньосом.
«Брайану была сделана экстренная лапаротомия из-за внутреннего кровотечения из пары разорванных артерий в его сальнике. В его брюшной полости было 1,5 литра крови. Операция Брайана прошла успешно. У него есть болевые ощущения, чего и следовало ожидать, но он чувствует себя хорошо. Врач сказал, что, поскольку он молод, его восстановление не займёт много времени. К сожалению, из-за операции Брайан не будет драться 14 ноября. Он очень разочарован и был готов устроить шоу. Он приносит извинения своему сопернику Даниэлю Родригесу и желает ему всего наилучшего. В мире не хватит слов, чтобы должным образом отблагодарить всех тех, кто выразил нам поддержку. У нас невероятная семья, и мы называем друзей семьей, мы очень счастливы», — приводятся слова команды Барберены в «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме».
Всего в ММА Барберена провёл 22 боя, выиграв 15 из них. Его соперником на UFC Fight Night 182 должен был стать Даниэль Родригес.
- 8 ноября 2020
-
03:20
-
00:49
- 7 ноября 2020
-
23:59
-
22:20
-
21:53
-
21:11
-
19:55
-
18:48
-
18:10
-
16:37
-
15:56
-
15:16
-
14:58
-
13:24
-
12:47
-
11:11
-
10:47
-
09:13
-
05:23
-
01:12
-
00:39
-
00:07
- 6 ноября 2020
-
23:44
-
22:50
-
21:59
-
21:20
-
20:17
-
19:09
-
18:30
-
17:52
-
16:45
-
15:00
-
14:00
-
13:04
-
12:20