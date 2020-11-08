Боец UFC пропустит турнир Fight Night 182 из-за разрыва артерии и большой кровопотери

31-летний американский боец UFC Брайан Барберена был экстренно прооперирован и пропустит турнир UFC Fight Night 182, главным поединком которого станет противостояниe Ислама Махачева с Рафаэлем дос Аньосом.

«Брайану была сделана экстренная лапаротомия из-за внутреннего кровотечения из пары разорванных артерий в его сальнике. В его брюшной полости было 1,5 литра крови. Операция Брайана прошла успешно. У него есть болевые ощущения, чего и следовало ожидать, но он чувствует себя хорошо. Врач сказал, что, поскольку он молод, его восстановление не займёт много времени. К сожалению, из-за операции Брайан не будет драться 14 ноября. Он очень разочарован и был готов устроить шоу. Он приносит извинения своему сопернику Даниэлю Родригесу и желает ему всего наилучшего. В мире не хватит слов, чтобы должным образом отблагодарить всех тех, кто выразил нам поддержку. У нас невероятная семья, и мы называем друзей семьей, мы очень счастливы», — приводятся слова команды Барберены в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме».

Всего в ММА Барберена провёл 22 боя, выиграв 15 из них. Его соперником на UFC Fight Night 182 должен был стать Даниэль Родригес.