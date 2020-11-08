UFC Fight Night 181.Александр Романов из Молдовы задушил бразильца де Лиму в первом раунде

В Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В предварительном карде турнира состоялся бой между молдавским тяжёловесом Александром Романовым и представителем бразилии Маркусом Рожериу де Лимой.

Поединок завершился победой Романова в первом раунде удушающим приёмом. Бой длился 4 минуты 48 секунд. На счету Александра 2 тейкдауна и 6 акцентированных ударов.

После боя Романов попросил у матчмейкеров UFC возможности подраться с польским спортсменом Марчином Тыбурой. При этом Романов уточнил, что готов выйти в клетку уже через месяц.

В главном событии сегодняшнего турнира встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра.