UFC Fight Night 181.Александр Романов из Молдовы задушил бразильца де Лиму в первом раунде
В Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В предварительном карде турнира состоялся бой между молдавским тяжёловесом Александром Романовым и представителем бразилии Маркусом Рожериу де Лимой.
Поединок завершился победой Романова в первом раунде удушающим приёмом. Бой длился 4 минуты 48 секунд. На счету Александра 2 тейкдауна и 6 акцентированных ударов.
После боя Романов попросил у матчмейкеров UFC возможности подраться с польским спортсменом Марчином Тыбурой. При этом Романов уточнил, что готов выйти в клетку уже через месяц.
В главном событии сегодняшнего турнира встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра.
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