UFC Vegas 13. Чикадзе нокаутировал Симмонса в первом раунде

В Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В предварительном карде турнира состоялся поединок между бойцами в полулёгком весе Гигой Чикадзе из Грузии и представителем США Джеймсом Краузе-Симмонсом.

Бой продлился 3 минуты 51 секунду и завершился победой Чикадзе — грузин отправил соперника в нокаут ещё в первом раунде. После поединка Чикадзе пообщался с президентом UFC Даной Уайтом и попросил его организовать для себя бой в декабре в соглавном событии одного из турниров организации.

В главном событии сегодняшнего турнира встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Ранее молдавский тяжеловес Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркусом Рожериу де Лимой.