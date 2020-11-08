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UFC Vegas 13. Чикадзе нокаутировал Симмонса в первом раунде

UFC Vegas 13. Чикадзе нокаутировал Симмонса в первом раунде
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В предварительном карде турнира состоялся поединок между бойцами в полулёгком весе Гигой Чикадзе из Грузии и представителем США Джеймсом Краузе-Симмонсом.

Бой продлился 3 минуты 51 секунду и завершился победой Чикадзе — грузин отправил соперника в нокаут ещё в первом раунде. После поединка Чикадзе пообщался с президентом UFC Даной Уайтом и попросил его организовать для себя бой в декабре в соглавном событии одного из турниров организации.

В главном событии сегодняшнего турнира встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Ранее молдавский тяжеловес Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркусом Рожериу де Лимой.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 17), Лас-Вегас, США
Гига Чикадзе (W) - Джеймс Краузе-Симмонс
08 ноября 2020, воскресенье. 05:45 МСК
Гига Чикадзе
Окончено
TKO
Джеймс Краузе-Симмонс
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