UFC Fight Night 181. Орловский победил Боссера судейским решением
В Лас-Вегасе (Невада, США( на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир UFC Fight Night 181. В его согласном событии встречались бойцы в тяжёлом весе Андрей Орловский, представляющий Республику Беларусь, и Таннер Босер из Канады.
Поединок завершился победой Орловского единогласным решением судей. Таким образом, белорус одержал 30-ю победу в карьере.
В главном событии турнира встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Ранее молдаванин Александр Романов одолел бразильца Маркуса Рожериу де Лиму, а представитель Грузии Гига Чикадзе отправил в нокаут Джеймса Краузе-Симмонса.
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