Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

UFC Fight Night 181. Орловский победил Боссера судейским решением

UFC Fight Night 181. Орловский победил Боссера судейским решением
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (Невада, США( на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир UFC Fight Night 181. В его согласном событии встречались бойцы в тяжёлом весе Андрей Орловский, представляющий Республику Беларусь, и Таннер Босер из Канады.

Поединок завершился победой Орловского единогласным решением судей. Таким образом, белорус одержал 30-ю победу в карьере.

В главном событии турнира встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Ранее молдаванин Александр Романов одолел бразильца Маркуса Рожериу де Лиму, а представитель Грузии Гига Чикадзе отправил в нокаут Джеймса Краузе-Симмонса.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 17), Лас-Вегас, США
Андрей Орловский (W) - Таннер Босер
08 ноября 2020, воскресенье. 07:10 МСК
Андрей Орловский
Окончено
UD
Таннер Босер
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020