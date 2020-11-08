UFC Fight Night 181. Орловский победил Боссера судейским решением

В Лас-Вегасе (Невада, США( на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир UFC Fight Night 181. В его согласном событии встречались бойцы в тяжёлом весе Андрей Орловский, представляющий Республику Беларусь, и Таннер Босер из Канады.

Поединок завершился победой Орловского единогласным решением судей. Таким образом, белорус одержал 30-ю победу в карьере.

В главном событии турнира встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Ранее молдаванин Александр Романов одолел бразильца Маркуса Рожериу де Лиму, а представитель Грузии Гига Чикадзе отправил в нокаут Джеймса Краузе-Симмонса.