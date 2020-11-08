Тейшейра победил Сантоса в главном бою UFC Vegas 13

В Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 181. В его главном событии встретились бразильские полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос.

Поединок завершился победой Тейшейры в третьем раунде. Сначала Гловер отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий приём, после которого Сантос сдался. Всего Тейшейра нанёс 180 ударов, 82% которых были точными.

Ранее молдавский тяжеловес Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркусом Рожериу де Лимой, представитель Республики Беларусь Андрей Орловский одолел Таннера Босера из Канады, а грузинский спортсмен Гига Чикадзе оказался сильнее американца Джеймса Краузе-Симмонса, которого он отправил в нокаут.