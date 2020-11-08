Тейшейра победил Сантоса в главном бою UFC Vegas 13
В Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 181. В его главном событии встретились бразильские полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос.
Поединок завершился победой Тейшейры в третьем раунде. Сначала Гловер отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий приём, после которого Сантос сдался. Всего Тейшейра нанёс 180 ударов, 82% которых были точными.
Ранее молдавский тяжеловес Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркусом Рожериу де Лимой, представитель Республики Беларусь Андрей Орловский одолел Таннера Босера из Канады, а грузинский спортсмен Гига Чикадзе оказался сильнее американца Джеймса Краузе-Симмонса, которого он отправил в нокаут.
UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 17), Лас-Вегас, США
Тиагу Сантос (W) - Гловер Тейшейра
08 ноября 2020, воскресенье. 07:40 МСК
Тиагу Сантос
Окончено
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Гловер Тейшейра
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