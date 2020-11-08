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Девин Хэйни успешно провёл защиту своего титула, победив Юриоркиса Гамбоа

Девин Хэйни успешно провёл защиту своего титула, победив Юриоркиса Гамбоа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBC в лёгком весе Девин Хэйни успешно провёл защиту своего титула. Накануне в США Хэйни встретился с бывшим чемпионом мира в полулёгком весе Юриоркисом Гамбоа. Поединок продлился все 12 раундов, по его итогам победу единогласным решением судей одержал Хэйни — 120-107, 120-107 и 118-109.

Для Девина Хейни эта защита титула WBC стала второй в карьере. Хейни завоевал чемпионский пояс в сентябре 2019 года, победив российского боксёра Заура Абдуллаева.

Для Хейни эта победа стала 25-1 в 25 боях на профессиональном ринге.

Юриоркис Гамбоа проводил 34-й поединок в карьере и потерпел четвёртое поражение. В прошлом поединке Гамбоа также проиграл — в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонте Дэвису.

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