Девин Хэйни успешно провёл защиту своего титула, победив Юриоркиса Гамбоа
Чемпион WBC в лёгком весе Девин Хэйни успешно провёл защиту своего титула. Накануне в США Хэйни встретился с бывшим чемпионом мира в полулёгком весе Юриоркисом Гамбоа. Поединок продлился все 12 раундов, по его итогам победу единогласным решением судей одержал Хэйни — 120-107, 120-107 и 118-109.
Для Девина Хейни эта защита титула WBC стала второй в карьере. Хейни завоевал чемпионский пояс в сентябре 2019 года, победив российского боксёра Заура Абдуллаева.
Для Хейни эта победа стала 25-1 в 25 боях на профессиональном ринге.
Юриоркис Гамбоа проводил 34-й поединок в карьере и потерпел четвёртое поражение. В прошлом поединке Гамбоа также проиграл — в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонте Дэвису.
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