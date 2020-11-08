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Джонс заявил, что Тейшейра заслужил бой с Блаховичем и назвал его «величайшим»

Джонс заявил, что Тейшейра заслужил бой с Блаховичем и назвал его «величайшим»
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Джон Джонс считает, что Гловер Тейшейра должен встретиться в следующем поединке с Яном Блаховичем. Ранее было объявлено, что следующим соперником Блаховича станет Исраэль Адесанья.

«Я просто потрясён, даже не знаю, что сказать. Гловер — новый величайший. Кто-нибудь, дайте ему титульный бой», — написал в своём «твиттере» Джон Джонс.

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября в Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 181. В его главном событии встретились бразильские полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос.

Поединок завершился победой Тейшейры в третьем раунде. Сначала Гловер отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий приём, после которого Сантос сдался. Всего Тейшейра нанёс 180 ударов, 82% которых были точными.

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