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Уайт: Тейшейра заслужил титульный бой

Уайт: Тейшейра заслужил титульный бой
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что полутяжеловес Гловер Тейшейра заслужил титульный поединок.

«У Гловера прекрасная серия, сегодня он выступил великолепно. Забавно, потому что каждый раз, когда думаю, что он недотягивает до титульного поединка, он доказывает мне, что я не прав. Никаких сомнений, этот парень действительно заслужил титульный бой», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.

Полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос встретились на турнире UFC Fight Night 181. Поединок завершился победой Тейшейры в третьем раунде. Сначала Гловер отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий приём, после которого Сантос сдался. Тейшейра нанёс 180 ударов, 82% которых были точными.

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