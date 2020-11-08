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Хэйни бросил вызов Теофимо Лопесу

Хэйни бросил вызов Теофимо Лопесу
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни после победы в поединке с Юриоркисом Гамбоа бросил вызов чемпиону WBA, WBO, IBF в лёгком дивизионе Теофимо Лопесу.

«Хочу большие бои, хочу, чтобы мне их организовали. Бой с Гамбоа был лишь ступенькой к этому. Я здесь ради крупных поединков. Остальные титулы у Теофимо Лопеса, так что главное — встретиться с ним», — приводит слова Хэйни DAZN.

Накануне в США Хэйни встретился с бывшим чемпионом мира в полулёгком весе Юриоркисом Гамбоа. Поединок продлился все 12 раундов, по его итогам победу единогласным решением судей одержал Хэйни — 120-107, 120-107 и 118-109.

У Девина Хейни это вторая в карьере защита титула WBC. Хейни завоевал чемпионский пояс в сентябре 2019 года, победив российского боксёра Заура Абдуллаева.

Хейни одержал 25 побед в 25 боях на профессиональном ринге.

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