Хэйни бросил вызов Теофимо Лопесу

Чемпион WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни после победы в поединке с Юриоркисом Гамбоа бросил вызов чемпиону WBA, WBO, IBF в лёгком дивизионе Теофимо Лопесу.
«Хочу большие бои, хочу, чтобы мне их организовали. Бой с Гамбоа был лишь ступенькой к этому. Я здесь ради крупных поединков. Остальные титулы у Теофимо Лопеса, так что главное — встретиться с ним», — приводит слова Хэйни DAZN.
Накануне в США Хэйни встретился с бывшим чемпионом мира в полулёгком весе Юриоркисом Гамбоа. Поединок продлился все 12 раундов, по его итогам победу единогласным решением судей одержал Хэйни — 120-107, 120-107 и 118-109.
У Девина Хейни это вторая в карьере защита титула WBC. Хейни завоевал чемпионский пояс в сентябре 2019 года, победив российского боксёра Заура Абдуллаева.
Хейни одержал 25 побед в 25 боях на профессиональном ринге.
- 8 ноября 2020
-
15:58
-
15:00
-
13:52
-
12:52
-
11:22
-
10:16
-
09:26
-
09:05
-
08:34
-
08:34
-
08:33
-
07:20
-
05:46
-
03:20
-
00:49
- 7 ноября 2020
-
23:59
-
22:20
-
21:53
-
21:11
-
19:55
-
18:48
-
18:10
-
16:37
-
15:56
-
15:16
-
14:58
-
13:24
-
12:47
-
11:11
-
10:47
-
09:13
-
05:23
-
01:12
-
00:39
-
00:07