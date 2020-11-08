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Блахович — Тейшейре: ты заслужил право подраться за титул

Блахович — Тейшейре: ты заслужил право подраться за титул
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович заявил, что готов провести бой с Гловером Тейшейрой.

«Это был отличный бой и просто невероятная серия Гловера Тейшейры. Ты определённо заслужил право подраться за титул и ощутить вкус легендарной польской мощи. Если Адесанья не сможет подождать до марта, то погнали», — написал Ян Блахович в своём «твиттере».

Полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос встретились на турнире UFC Fight Night 182. Поединок завершился победой Тейшейры в третьем раунде. Сначала Гловер отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий приём, после которого Сантос сдался. Тейшейра нанёс 180 ударов, 82% которых были точными.

После поединка президент UFC Дана Уайт заявил, что Тейшейра заслужил титульный поединок.

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