Блахович — Тейшейре: ты заслужил право подраться за титул

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович заявил, что готов провести бой с Гловером Тейшейрой.



«Это был отличный бой и просто невероятная серия Гловера Тейшейры. Ты определённо заслужил право подраться за титул и ощутить вкус легендарной польской мощи. Если Адесанья не сможет подождать до марта, то погнали», — написал Ян Блахович в своём «твиттере».



Полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос встретились на турнире UFC Fight Night 182. Поединок завершился победой Тейшейры в третьем раунде. Сначала Гловер отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий приём, после которого Сантос сдался. Тейшейра нанёс 180 ударов, 82% которых были точными.



После поединка президент UFC Дана Уайт заявил, что Тейшейра заслужил титульный поединок.