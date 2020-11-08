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Поединок Сауля Альвареса и Калеба Планта может пройти 19 декабря

Поединок Сауля Альвареса и Калеба Планта может пройти 19 декабря
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в среднем весе мексиканский боксёр Сауль Альварес, владевший титулами в нескольких весовых категориях, встретится с чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе Калебом Плантом, сообщает BoxingNews24.

По информации источника, поединок запланирован на 19 декабря 2020 года.

Напомним, Сауль Альварес последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе. Что касается Планта, то последний поединок он провёл в феврале 2020 года и нокаутировал Винсента Файгенбутца.

Ранее стало известно, что Сауль Альварес прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy, возглавляемой Оскаром де ла Хойей.

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