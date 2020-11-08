Хабиб показал фото с последних спаррингов перед боем с Гэтжи
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками в «Инстаграме» фотографиями из тренировочного лагеря, которые были сделаны перед поединком россиянина с Джастином Гэтжи.
«Фотка сделана после моих последних тяжёлых спаррингов, 17 октября. Поддержка была нереальная от братьев, спарринги проходили в обуви (угадайте почему). Успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним уже во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры.
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