Хабиб показал фото с последних спаррингов перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками в «Инстаграме» фотографиями из тренировочного лагеря, которые были сделаны перед поединком россиянина с Джастином Гэтжи.

«Фотка сделана после моих последних тяжёлых спаррингов, 17 октября. Поддержка была нереальная от братьев, спарринги проходили в обуви (угадайте почему). Успех напрямую зависит от львов, которые вас окружают», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним уже во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры.