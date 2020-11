Превью к турниру KOld Wars II Battle 5

10 ноября в Минске пройдёт вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Siesta Boxing. В его карде состоятся пять поединков. В главном событии шоу встретятся известный россиянин Георгий Челохсаев и перспективный спортсмен из Беларуси Евгений Долголевец, который проведёт четвёртый бой в профессионалах.

В преддверии шоу пресс-служба компании обнародовала видеопревью. Соответствующий ролик доступен на «Чемпионате».

Ниже представлен полный кард турнира KOld Wars II, Battle 5.

Кард турнира KOld Wars II.Battle 5. Минск. 10 ноября



Георгий Челохсаев vs Евгений Долголевец

Юлия Куценко vs Пуне Тина Ахундтабармазандарани

Тимур Сакулин vs Вадим Новопашин

Саджад Мехраби vs Павел Шелест

Левай Смит vs Андрей Нурчинский.