Первый чемпион UFC в тяжёлом весе Коулмэн перенёс сердечный приступ

Первый чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулмэн перенёс сердечный приступ, сообщает BJ Penn. Сейчас состояние 55-летнего ветерана смешанных единоборств стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Дочь Коулмэна на своей странице в «Инстаграме» отметила, что отец чувствует себя хорошо, но ему предстоит пройти ещё несколько тестов.

Коулмэн — первый чемпион в истории UFC в тяжёлом весе. Это звание он завоевал в 1997 году, когда досрочно победил Дэна Северна. Позже он выступал в лиге PRIDE, победив в финале Гран-при Игоря Вовчанчина.

За годы профессиональной карьеры Коулмэн бился с такими бойцами, как Фёдор Емельяненко, Мирко Крокоп Филипович, Маурисио Руа, Рэнди Кутюр, и другими легендами единоборств.