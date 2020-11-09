Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Сауль Альварес впервые прокомментировал прекращение работы с де ла Хойей

Сауль Альварес впервые прокомментировал прекращение работы с де ла Хойей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес дал первый комментарий после прекращения сотрудничества с промоутерской компанией Golden Boy, возглавляемой Оскаром де ла Хойей. По словам мексиканца, случившееся он расценивает, как один из важнейших моментов в карьере.

«Это один из важнейших дней в моей карьере. Идея состоит в том, что мы с Эдди Рейносо готовы работать с любыми промоутерами, чтобы устраивать хорошие поединки и давать зрителям то, чего они заслуживают», — приводит слова мексиканца Boxingnews24.

Напомним, предыдущий поединок Альварес провёл в полутяжёлом весе. В ноябре 2019 года он нокаутировал Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира, позже он отказался от пояса в этом дивизионе. Ожидается, что следующим соперником Сауля может стать Калеб Плант.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020