Сауль Альварес впервые прокомментировал прекращение работы с де ла Хойей

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес дал первый комментарий после прекращения сотрудничества с промоутерской компанией Golden Boy, возглавляемой Оскаром де ла Хойей. По словам мексиканца, случившееся он расценивает, как один из важнейших моментов в карьере.

«Это один из важнейших дней в моей карьере. Идея состоит в том, что мы с Эдди Рейносо готовы работать с любыми промоутерами, чтобы устраивать хорошие поединки и давать зрителям то, чего они заслуживают», — приводит слова мексиканца Boxingnews24.

Напомним, предыдущий поединок Альварес провёл в полутяжёлом весе. В ноябре 2019 года он нокаутировал Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира, позже он отказался от пояса в этом дивизионе. Ожидается, что следующим соперником Сауля может стать Калеб Плант.