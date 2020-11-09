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Сенатор поддержал идею наградить Хабиба званием Героя России

Сенатор поддержал идею наградить Хабиба званием Героя России
Бокс/ММА / UFC 0

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев поделился мыслями о том, стоит ли давать звание Героя России чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. В целом, Фадзаев поддержал эту идею, отметив, что высшей награды достойны не только военные и учёные, но и представители других сфер.

«Как многие из вас знают, депутат Государственной Думы Гаджимурад Омаров предложил присвоить Хабибу звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Это вызвало неоднозначную реакцию, особенно у бывших и действующих спортсменов.

Давайте разберёмся поэтапно. Имеет ли право депутат выразить такое желание и предложить инициативу? Учитывая то, что Гаджимурад, плюс ко всему, является земляком Хабиба, вполне естественно и закономерно. Имеет.

Хабиб сегодня является номером один в стране по охвату аудитории в социальных сетях. У него 25,5 миллионов подписчиков. Кто большего него популяризирует спорт, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни? Вопрос именно в масштабе. Согласитесь, чисто физически никто не может этого сделать.

Выражают недовольство в основном представители мира спорта. Говорят не очень приятные вещи о Хабибе и его достижениях. Предлагаю посмотреть коллегам на ситуацию с более оптимистичной стороны: если кому-то из нас не вручили такую награду, это не означает, что её не должен получить никто.

Как бы там ни было, подобные решения принимает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уверен, что он верно расставит приоритеты. Мне бы хотелось пожелать и донести только одну мысль — героями нашей любимой страны в народе, в равной степени, могут (и должны) быть как представители науки и военно-промышленного комплекса, интеллигенции: учителя и врачи, так и спортсмены, которые отдают всего себя и прославляют Россию на весь мир, заставляя гордиться ей ещё сильнее", — написал Фадзаев.

Соответствующий пост доступен на странице сенатора в «Инстаграме».

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