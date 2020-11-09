Сенатор поддержал идею наградить Хабиба званием Героя России

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев поделился мыслями о том, стоит ли давать звание Героя России чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. В целом, Фадзаев поддержал эту идею, отметив, что высшей награды достойны не только военные и учёные, но и представители других сфер.
«Как многие из вас знают, депутат Государственной Думы Гаджимурад Омаров предложил присвоить Хабибу звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Это вызвало неоднозначную реакцию, особенно у бывших и действующих спортсменов.
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Давайте разберёмся поэтапно. Имеет ли право депутат выразить такое желание и предложить инициативу? Учитывая то, что Гаджимурад, плюс ко всему, является земляком Хабиба, вполне естественно и закономерно. Имеет.
Хабиб сегодня является номером один в стране по охвату аудитории в социальных сетях. У него 25,5 миллионов подписчиков. Кто большего него популяризирует спорт, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни? Вопрос именно в масштабе. Согласитесь, чисто физически никто не может этого сделать.
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Выражают недовольство в основном представители мира спорта. Говорят не очень приятные вещи о Хабибе и его достижениях. Предлагаю посмотреть коллегам на ситуацию с более оптимистичной стороны: если кому-то из нас не вручили такую награду, это не означает, что её не должен получить никто.
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Как бы там ни было, подобные решения принимает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уверен, что он верно расставит приоритеты. Мне бы хотелось пожелать и донести только одну мысль — героями нашей любимой страны в народе, в равной степени, могут (и должны) быть как представители науки и военно-промышленного комплекса, интеллигенции: учителя и врачи, так и спортсмены, которые отдают всего себя и прославляют Россию на весь мир, заставляя гордиться ей ещё сильнее", — написал Фадзаев.
Соответствующий пост доступен на странице сенатора в «Инстаграме».
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