Ислам Махачев отказался от боя с дос Аньосом на UFC Fight Night 182

29-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев по неизвестным причинам решил отказаться от участия в главном бою турнира UFC Fight Night 182 с Рафаэлем дос Аньосом, который был запланирован на 14 ноября. Об этом сообщает MMA Fighting.

Непонятно, почему Махачев был вынужден отказаться от боя, который однажды уже был перенесен после того, как первоначально планировалось, что он состоится в прошлом месяце на UFC 254. Причиной прошлого переноса послужило заболевание Рафаэля дос Аньоса коронавирусом.

В настоящее время ведется поиск с целью привлечения нового соперника к встрече с дос Аньосом на субботнем карде UFC Fight Night 182 в Лас-Вегасе. UFC не делала никаких официальных заявлений об изменениях в карде, поскольку до события осталось всего 6 дней, а варианты замены противников ограничены.

На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.