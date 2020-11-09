Дос Аньос желает встретиться с Майклом Чендлером на UFC Fight Night 182

36-летний бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в связи с возможным снятием с турнира UFC Fight Night 182 российского спортсмена Ислама Махачева.

«Желаю Исламу Махачеву скорейшего выздоровления. Ищу нового партнера для танцев. Похоже, Майк Чендлер готов к работе. Ваш ход!» — написал дос Аньос в «твиттере».



Напомним, что о подписании контракта с UFC Майклом Чендлером стало известно в сентября 2020 года, тогда он назывался в качестве возможного резервиста к бою Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.



Чендлер выступал в лиге Bellator c 2010 года. В смешанных единоборствах провёл 26 поединков, победив в 21 из них, 16 побед было завоёвано досрочно.