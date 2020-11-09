Хабиб поддержал Махачева после отмены боя с дос Аньосом
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева, который не сможет принять участие в главном бою турнира UFC Vegas 14 с Рафаэлем дос Аньосом из-за инфекции.
«Травмы — это часть этой игры, чтобы стать чемпионом нужно многое пройти, терпения и хорошего настроения тебе, брат», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Напомним, ранее Махачев и дос Аньос должны были встретиться на турнире UFC 254 24 октября. Но у бразильца был диагностирован коронавирус, вследствие чего схватку пришлось перенести на 14 ноября. Ислам должен был провести первый бой с сентября 2019 года. Более года назад на турнире в Абу-Даби он справился с Дэви Рамосом.
На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Махачев назвал причину отмены боя с дос Аньосом
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