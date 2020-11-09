«Крысы всегда бегут». Напарник Макгрегора отреагировал на снятие Махачева с боя

Боец Bellator Диллон Дэнис, напарник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, прокомментировал то, что Ислам Махачев из-за болезни снялся с боя с Рафаэлем дос Аньосом.
Напомним, Махачев, который входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, должен был сразиться с дос Аньосом на турнире в ближайшие выходные.
«Крысы всегда бегут», — написал Дэнис в комментариях под соответствующей новостью в «инстаграме» ESPN MMA.
Фото: https://www.instagram.com/espnmma/?hl=ru
В настоящее время ведётся поиск нового соперника для дос Аньоса на субботнем карде UFC Vegas 14 в Лас-Вегасе. UFC не делала никаких официальных заявлений об изменениях в карде, поскольку до события осталось всего шесть дней, а варианты замены противников ограничены.
На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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