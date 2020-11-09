Туменов рассказал, как снятие Махачева с боя может повлиять на его карьеру в UFC

Российский боец MMA Альберт Туменов рассказал, как, по его мнению, снятие Ислама Махачева с боя с Рафаэлем дос Аньосом повлияет на его дальнейшую карьеру в UFC. Напомним, Махачев снялся с боя с дос Аньосом из-за болезни.
«Ситуация со следующим боем Махачева может сложиться по-разному. Ему могут сказать, что у него уже был шанс, а могут дать соперника сильнее, чем дос Аньос. Сейчас очень сложные ситуации: кто-то слетает, кто-то травмируется. У Ислама есть время, ничего страшного не произошло. Если следующий соперник будет менее именитым, чем Дос Аньос, ничего страшного.
Я не сталкивался с подобной инфекцией, но на восстановление уходит около месяца. Можно восстановиться и раньше, но к серьёзным нагрузкам можно подходить только через месяц», — сказала Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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