Шлеменко оценил шансы участников возможного боя Чендлер — дос Аньос

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал то, что 36-летний Рафаэль дос Аньос вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в связи со снятием с турнира UFC Vegas 14 Ислама Махачева.

«Сколько я уже смотрю бои, важно не то, что ты выиграешь, а важно как. Давайте вспомним недавний нокаут с вертушки. Если тот же боец исполнит такую же вертушку, его могут вообще поставить за титул.

Поэтому, что касается Чендлера: если он убьёт дос Аньоса невероятным приёмом, может стать одним из первых претендентов на титул. А если выиграет дос Аньос, то можно забыть о титульных амбициях Чендлера — по крайней мере, на ближайшее время», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чендлер выступал в лиге Bellator c 2010 года. В смешанных единоборствах провёл 26 поединков, победив в 21 из них, 16 побед было завоёвано досрочно.