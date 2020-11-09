Шлеменко оценил шансы участников возможного боя Чендлер — дос Аньос

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал то, что 36-летний Рафаэль дос Аньос вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в связи со снятием с турнира UFC Vegas 14 Ислама Махачева.
«Сколько я уже смотрю бои, важно не то, что ты выиграешь, а важно как. Давайте вспомним недавний нокаут с вертушки. Если тот же боец исполнит такую же вертушку, его могут вообще поставить за титул.
Поэтому, что касается Чендлера: если он убьёт дос Аньоса невероятным приёмом, может стать одним из первых претендентов на титул. А если выиграет дос Аньос, то можно забыть о титульных амбициях Чендлера — по крайней мере, на ближайшее время», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Чендлер выступал в лиге Bellator c 2010 года. В смешанных единоборствах провёл 26 поединков, победив в 21 из них, 16 побед было завоёвано досрочно.
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