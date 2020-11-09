Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко оценил шансы участников возможного боя Чендлер — дос Аньос

Шлеменко оценил шансы участников возможного боя Чендлер — дос Аньос
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал то, что 36-летний Рафаэль дос Аньос вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в связи со снятием с турнира UFC Vegas 14 Ислама Махачева.

«Сколько я уже смотрю бои, важно не то, что ты выиграешь, а важно как. Давайте вспомним недавний нокаут с вертушки. Если тот же боец исполнит такую же вертушку, его могут вообще поставить за титул.

Поэтому, что касается Чендлера: если он убьёт дос Аньоса невероятным приёмом, может стать одним из первых претендентов на титул. А если выиграет дос Аньос, то можно забыть о титульных амбициях Чендлера — по крайней мере, на ближайшее время», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чендлер выступал в лиге Bellator c 2010 года. В смешанных единоборствах провёл 26 поединков, победив в 21 из них, 16 побед было завоёвано досрочно.

Туменов рассказал, как снятие Махачева с боя может повлиять на его карьеру в UFC
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020