Минаков: есть вероятность, что Махачеву дадут соперника из топ-5

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, рассказал, как, по его мнению, снятие Ислама Махачева с боя с Рафаэлем дос Аньосом повлияет на его дальнейшую карьеру в UFC. Напомним, Махачев снялся с боя с дос Аньосом из-за болезни.
«Есть вероятность того, что Исламу дадут соперника из топ-5. Махачев достоин статусного поединка, поэтому это было бы логично. Бой с дос Аньосом был интересен в плане проверки, не самый проходной боец, который по зубам Исламу. Такой поединок помог бы в наборе уверенности перед топовыми бойцами.
Что касается Макгрегора, Порье и остальных, они являются уже серьёзным испытанием, и, повторюсь, бой с дос Аньосом показал, насколько он к ним готов. По моему мнению, он готов», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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