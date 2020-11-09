Хрюнов прокомментировал грубые слова Нурмагомедова о Макроне

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал резкие слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.
Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.
«К такой теме нужно относиться осторожно. Главное в любых религиях — это всё-таки мир, здоровье и жизнь того, о ком ты говоришь. Конечно, никто не имеет права на какие-то оскорбительные поступки, слова. Тем более на действия, которые оскорбляют чувства верующих.
Если ты уверен в своей силе и своей религии, то всевышний сам всё расставит на свои места. Единственное действие, на которое ты имеешь право, — это обеспечить правильность своего собственного бытия. А призывать к тому или иному… Я считаю, что вокруг всего этого много политических моментов. А в мире и так неспокойно. Смотрите, Европа заполыхала сейчас. Я бы призвал всех к смирению и миру.
Хабиб на сегодняшний день культурный символ и, если хотите, самый популярный и узнаваемый в мире среди мусульман. Это великий человек, честное слово. Поэтому каждое его высказывание имеет такой резонанс», — приводятся слова Хрюнова на сайте телекомпании «Новый век».
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