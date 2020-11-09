Российский боец ММА Шаблий вызвался заменить Махачева в бою с дос Аньосом

Российский боец ММА Александр Шаблий предложил свою кандидатуру на замену Ислама Махачева в поединке с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.



«К сожалению, Ислам Махачев не сможет выступить 14 ноября, я желаю ему скорейшего выздоровления и побыстрее вернуться в строй. Но что хотел сказать. Все знают, что сейчас не очень благоприятная обстановка из-за пандемии и многие бойцы не готовы принять бой на коротком уведомлении. Так вот — UFC, Дана Уайт, я здесь, и я готов! Я набрал оптимальную форму, готов к любым условиям, дайте возможность, и вы сами всё увидите», — написал Шаблий в своём «инстаграме».

Александр Шаблий выиграл четыре последних поединка в ММА. Последний бой Шаблий провёл в декабре 2019 года в промоушене Pro FC.