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В UFC подтвердили бой Блэйдса и Льюиса на турнире UFC 28 ноября

В UFC подтвердили бой Блэйдса и Льюиса на турнире UFC 28 ноября
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC официально подтвердила поединок между вторым и четвёртым номерами рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Кёртисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом. Бой состоится на турнире UFC Fight Night, который состоится 28 ноября в Лас-Вегасе.

Если у вас не отображается фото, то оно доступно на странице UFC в «Инстаграме».

Блэйдс (14-2, 1 NC) выиграл четыре боя подряд, побив по очкам Джастина Уиллиса, отправив в нокауты Шамиля Абдурахимова и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке он решением судей был сильнее россиянина Александра Волкова.

Льюис (24-7, 1 NC) выиграл три матча кряду: победил Благоя Иванова, единогласным решением судей – Илира Латифи и техническим нокаутом – Алексея Олейника.

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