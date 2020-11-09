Волков похвастался домашним питомцем

Российский боец UFC Александр Волков опубликовал фото с домашним питомцем.



«Кролик это не только ценный мех, но и домашний питомец. Мало кто знает, но с нами уже пятый год живут два таких красавца.



Знакомьтесь, кролика на фотке зовут Рекс. Рекс — кролик с характером, и он не очень любит сидеть на руках. Но мне он иногда разрешает. А какие у вас питомцы?» — написал в своём «инстаграме» Александр Волков.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Волкова.

Напомним, последним соперником Волкова был Уолт Харрис, потерпевший поражение от россиянина на турнире UFC 254 24 октября. Волков нокаутировал соперника ударом в солнечное сплетение. Оба бойца осторожничали в первом раунде. Александр грамотно контролировал дистанцию. Во втором же Волкову хватило одного удара, чтобы отправить соперника на канвас. Добивание было делом техники. Судья не стал ждать, когда Александр нанесёт сопернику максимальный урон, и остановил бой.