Кормье признался, что думал о возвращении в октагон ради боя с Блаховичем

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье признался, что он подумывал о возвращении в октагон.



«Я должен сказать честно, когда Ян Блахович сказал мне: „Ты меня не уважаешь, поднимайся с дивана и давай драться“, я подумал о том, что мне стоит провести с ним поединок. Я подерусь с ним, выиграю, а потом могу уйти. Я думал об этом минут пятнадцать, после чего решил, что я в полном порядке. Когда я подумал о том, что мне нужно сбрасывать вес, я понял, что у меня всё отлично. Больше я к этому вопросу не возвращался», — приводит слова Даниэля Кормье BJpenn.



Напомним, в августе 2020 года Кормье официально объявил о завершении карьеры, после того как уступил Стипе Миочичу в титульном бою. На его счету 22 победы и 3 поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.