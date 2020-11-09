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Поединок Нуньес и Андерсон отменён, бой Петра Яна и Стерлинга возглавит турнир UFC 256

Поединок Нуньес и Андерсон отменён, бой Петра Яна и Стерлинга возглавит турнир UFC 256
Бокс/ММА / UFC 0

Поединок между чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Меган Андерсон за титул в полулёгком весе на турнире UFC 256 отменён, сообщает MMAJunkie.

Накануне Меган Андерсон опубликовала в «твиттере» пост с тремя разбитыми сердечками и далее пояснила, что желает Аманде Нуньес скорейшего выздоровления.

В последнем поединке в UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец среди обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.

У Меган Андерсон — серия из двух побед. В последнем поединке она победила нокаутом Норму Дюмон Виану.

Предполагается, что поединок будет перенесён на 2021 год.

Таким образом, главным событием турнира станет титульный бой Петра Яна с американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом.

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