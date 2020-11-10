У. Нурмагомедов рассказал, когда может состояться его дебют в UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда может состояться его дебют в UFC.
«Надеюсь, что подерусь до конца года. Точно не знаю. 15 декабря, может быть, подерусь», — сказал Умар в «инстаграме» у Хабиба.
Напомним, Нурмагомедов-младший был госпитализирован в Дубае 18 октября с рвотой и высокой температурой, у него был диагностирован грипп. Из-за этого сорвался его дебют в UFC, который был запланирован на 24 октября.
24-летний Умар Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Последний бой он провёл в ноябре 2019 года, победив Брайана Гонсалеса. На его счету 12 поединков в профессиональных MMA, в которых он одержал 12 побед.
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