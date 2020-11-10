Фьюри: Уайлдер слетел с катушек

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на слова американца Деонтея Уайлдера, который недавно вновь усомнился, что его соперник честно действовал в поединке.

«Считаю, Деонтей Уайлдер слетел с катушек. Сначала он обвинил в поражении костюм, потом травму бицепса, потом тренера. Вскоре он обвинил рефери, а потом я якобы подложил тяжесть себе в перчатки. Теперь он говорит, что кто-то отравил его воду», — приводит слова Фьюри издание Talksport.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него чемпионский пояс WBC.