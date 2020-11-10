Фьюри объяснил, почему сорвался его третий бой с Уайлдером

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал, по какой причине сорвался его третий поединок с бывшим обладателем пояса американцем Деонтеем Уайлдером.

«Изначально мы должны были сразиться 18 июля. Бой отменили из-за того, что он получил травму. Поединок перенесли на три месяца и договорились на октябрь. Но опять не получилось.

Потом у них было три даты на декабрь: 5, 12 и 19 декабря. Я согласился на все три даты, но всё равно не сложилось. Я не буду ждать его вечно», — приводит слова Фьюри Talksport.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него чемпионский пояс WBC.