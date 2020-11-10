Бой Исмаилов — Штырков перенесли на другую дату и допустили проведение со зрителями

Поединок российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова состоится не 12 декабря, как планировалось изначально, а на день позже, 13 декабря, не исключено, что на бой допустят зрителей. Об этом рассказал президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

«Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова пройдёт в Москве 13 декабря на «ВТБ Арене». Мы сдвинули запланированную дату турнира ACA 115 на один день.

Уверен, что сенсационное противостояние Лысого Хищника против Уральского Халка станет одним из самых резонансных в ММА, и будет логично, что такое событие пройдёт в Москве. Мы приложим максимальные усилия к тому, чтобы согласовать присутствие зрителей на турнире, пусть и в ограниченном количестве», — приводит слова Яценко ТАСС.