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«Ну и дрищ же ты был, Миша». Пользователи отреагировали на фото Кокляева в юности

«Ну и дрищ же ты был, Миша». Пользователи отреагировали на фото Кокляева в юности
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» старые фотографии, на которых можно посмотреть, как он поднимает штангу.

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в единоборствах, проиграв бойцу MMA Александру Емельяненко в поединке по правилам бокса. Не так давно стронгмен заявил, что готовится к реваншу с Емельяненко.

«Главное — начать, а там сам всё поймешь, если захочешь», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Михаила Кокляева.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Это вы такой худой? Сколько весили?»
«Ну и дрищ же ты был, Миша».
«Есть такая поговорка: были бы кости, а мясо нарастёт».
«Кащей начал качаться».
«А я думал, что ты с рождения такой огромный».

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