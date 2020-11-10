Нурмагомедов: приятно, что люди из разных уголков страны поддержали меня в крайнем бою!

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в поединке с Джастином Гэтжи, который состоялся 24 октября.

«Приятно, что люди из разных уголков страны поддержали меня в крайнем бою, практически все видео поддержки я пересматривал, спасибо за тёплые слова!» — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.