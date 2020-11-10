Штырков объяснил, почему Гэтжи проиграл Нурмагомедову

Российский боец MMA Иван Штырков рассказал, почему, по его мнению, Джастин Гэтжи уступил Хабибу Нурмагомедову в главном поединке UFC 254 24 октября.

«Особенно странно выглядят заявления Гэтжи о его борцовских навыках, сюрпризах для Нурмагомедова. Если человек говорит это всерьёз, то это очень печально. Ведь потом он выходит в клетку и выступает подобным образом.

Хабиб просто сожрал его. Всё могло завершиться ещё в первом раунде, но тогда Джастина спас гонг. Американец может похвастаться разве что парой лоукиков, при этом прессинг со стороны россиянина был колоссальным. Никогда не видел, чтобы он так дрался. Это была не просто победа, а настоящее уничтожение.

Возникает вопрос, над чем человек работал на протяжении трёх месяцев. Ты прекрасно понимаешь, что тебя будут затаскивать в партер, а ты выходишь и так отдаёшь позиции. Было ощущение, что Гэтжи вышел на коротком уведомлении. В первом раунде так наелся, что впоследствии просто ждал, когда всё это закончится.

В ходе дуэли взглядов было видно, что Гэтжи очень нервничал. Если хорошенько присмотреться, можно было заметить, как у него тряслись руки. Да, чувствовать волнение допустимо, но, когда это прорывается наружу, это слишком. Возможно, Джастин действительно перегорел», — цитирует Штыркова «RT на русском».